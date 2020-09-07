أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة والدكتور علي جمعة في لقاء مفتوح مع الشباب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة والدكتور علي جمعة في لقاء مفتوح مع الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مع مجموعة من الشباب والفتيات عبر لقاء حواري مفتوح يعقد أون لاين عبر تطبيق Zoom وبمشاركة الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر.

يأتي اللقاء ضمن مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة، ويناقش دور المبادرات الشبابية في تدعيم القيم المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم في تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الايجابية والتصدي للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة.

وتبث وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، والصفحات الرسمية للوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا صفحة مشروع قيم وحياة على الفيس بوك.

وتكثف الوزارة من تنفيذ اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من اللقاءات النقاشية بهدف تعظيم دور القيم المجتمعية وتعزيز الولاء والانتماء بين أوساط النشء والشباب.