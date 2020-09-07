أخبار مصر | وزارة الخارجية تعلن بشري سارة بشأن تجديد الرقم القومي للمواطنين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية تعلن بشري سارة بشأن تجديد الرقم القومي للمواطنين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عن بحث الموقف مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، جاء ذلك بعد الاجتماعات التي عُقدت في وزارة الخارجية.

وأوضح محمود أن وزير الداخلية وافق على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المقيمين في الخارج بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لملء الاستمارات الخاصة بتجديد الرقم القومي، واعتمادها من بعثاتنا، التي ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى بعثاتنا في الخارج لتسليمها للمواطنين استنادًا إلى قاعدة بيانات الرقم القومي المُسجلة عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، علمًا بأنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية للاتفاق على كيفية تنفيذ المُقترح، وسيتم موافاة بعثاتنا في الخارج بموعد بدء التنفيذ ليتسنى لهم اتخاذ اللازم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كافة السبل المُمكنة للتخفيف من تبعات وتداعيات جائحة كورونا على المواطنين المصريين في الخارج، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وكذا على إمكانية مُشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المُختلفة خلال الفترة المقبلة، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية للتسهيل على المواطنين المُقيمين في الخارج من أجل تجديد بطاقات الرقم القومي.

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، واعفائه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.

وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي إتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".

نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.

