أخبار مصر | 'الصحفيين': تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين': تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية،ً تمهيدا لانعقاد لجنة القيد بداية من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام لجدول المشتغلين.

وقاا سكرتير عام النقابة في بيان له، إنه تم نقل عمل اللجنة إلى الدور الرابع بالقاعة الكبرى (قاعة حسنين هيكل)؛ حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين، بالتباعد الاجتماعي خلال جلوسهم بالقاعة، واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين؛ حيث توفر النقابة كل ذلك.

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وأضاف أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية هو واجب قانوني كان يجب اتمامه، وهو ما جعل النقابة بجلسته الأخيرة يوافق على انعقاد اللجنة، وبجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين، جلسة للنقل لجدول المشغلين، بداية من اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر، حتى الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، وشددت اللجنة على أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور والمثول أمامها.

كانت نقابة الصحفيين، قد فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين، خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي.