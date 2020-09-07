أخبار مصر | جامعة حلوان: 925 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان: 925 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ أمس الأحد والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 من سبتمبر، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال ٩٢٥ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢١٢٠٢٠ بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

حيث توافد ٣٥٨ طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل ٢٠٨ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٣٠٧ طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل ٢٨ طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و٢٤ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

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يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ٥ معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

و أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.