أخبار مصر | برلماني: وزيرة الهجرة تخمد فتن الجماعات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: وزيرة الهجرة تخمد فتن الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وحرصها علي كرامة المصريين، موجهًا لها تحية قلبية لنجاحها بكل كفاءة واقتدار في مواجهة الأكاذيب والسموم والشائعات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار وفضائيات الدم والإرهاب، التي تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا، كلما تعرض أي مواطن مصري لأي مشكلة داخل الدول العربية بصفة عامة وداخل دول الخليج بصفة خاصة.

وقال "إسماعيل" في بيان له أصدره، اليوم الاثنين، إن السفيرة نبيلة مكرم كانت تطبق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترافية فيما يتعلق بأن كرامة المصري خط أحمر في أي دولة بالخارج، مشيدا بتصرف السفيرة نبيلة مكرم وتأكيد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ" ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي، وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري، مضيفة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر وأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

ووصف عضو مجلس النواب، هذا الموقف والمتابعة السريعة من وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بأنه وموقف مشرف ويحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت، معتبره بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب الذين يزيفون الحقائق ويريدون إشعال الفتنة بين مصر وأشقائها العرب بسبب بعض الأحداث الفردية البسيطة والتى لا يتوانى الأشقاء العرب في إحالتها للأجهزة المختصة.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"،.و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.