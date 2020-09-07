أخبار مصر | هذه الأسباب تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هذه الأسباب تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في فترة الخريف والشتاء، حيث سيكون هناك خلط بين الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز أسباب انتشار فيروس كورونا في الشتاء:

نمو الفيروس:

أوضح الأطباء أن الهواء الأكثر برودة والجفاف يساعد على نمو الفيروس، خاصة مع بداية موسم الأنفلونزا.

عدم التهوية:

أشار الاطباء الي ميل الناس الي البقاء في المنزل لاطول فترة ممكن مع غلق النوافذ وعدم التهوية جديدا، وهو الامر الذي يساعد علي انتشار فيروس كورونا.

موسمي قياسي:

كشف الاطباء عن وجود أربعة أنواع أخرى تنتمي لعائلة فيروسات كورونا، تؤدي الي. ظهور أعراض البرد الشائعة، وكلها تجد سهولة أكثر في الانتشار في فصل الشتاء.

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وقالت ريتشل لاو، الباحثة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وفق لما نقلته بي بي سي: "قد تكون موجات انتشار فيروس كورونا موسمية، قياسا على سلوك الفيروسات الأخرى التي تميل إلى أن تكون ذروة تفشّيها في فصل الشتاء".

فيروس مزدوج:

أعلن الأطباء إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية يصبح الامر غاية في الخطورة، حيث يتنافسون مع بعضهم البعض، أو تتحد الفيروسات لوصول المرضي الي حالات متأخرة.

تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف