أخبار مصر | جامعة حلوان تعلن إجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2020-2021

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان تعلن إجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان فى العام الجامعي 2020-2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة.

حيث يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى

http:app2.helwan.edu.egDetMed

ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى ( اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس -

‎ - تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الافادة ويظهر للطالب كود الدفع.

ثم يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الالكترونى وذلك من خلال المنافذ التالية (امان - مصارى- بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى )، وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.