شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار» لـ5 أكتوبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، نظر محاكمة محمد محفوظ الانصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار» لجلسة ٥ أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبدالمنعم، ووليد عبدالجواد.
وقدم دفاع المتهمين مذكرة طلب فيها رد هيئة المحكمة التي قررت رفع الجلسة.
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