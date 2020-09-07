شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل ٢٣ رحلة طيران تقل ١٩٧٤ راكبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 23 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 1974 راكبا، قادمة من عدة وجهات أوربية وعربية وأسيوية، وإفريقية، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 23 رحلة قادمة، من عدة وجهات منها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، أديس أبابا، الشارقة، أبوظبي، دبي، جدة، الرياض، أبها، الدمام، ينبع، الخرطوم، القصيم، البحرين، بيروت، عدن، بغداد.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.