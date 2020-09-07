شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تدين هجوم «سوسة» الإرهابي بتونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرديّ أمن بالحرس الوطني في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
ونقل البيان تعازي مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
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