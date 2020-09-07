شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يوقع برتوكول مع وزارة الطيران المدنى لنقل البعثات لدول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مع وفد وزارة الطيران، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، بروتوكول تعاون، لتيسير رحلات جوية لمبعوثي الأزهر وكافة الرحلات المتعلقة بالأزهر الشريف .

وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف يعمل في جو متناغم مع كافة قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به الدولة من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مبينًا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتيسير كافة الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامي في كل ربوع العالم.

من جانبهم قدم وفد وزارة الطيران الشكر للأزهر الشريف على هذا الاتفاق والتعاون، موضحين أنهم سعداء بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذي يقوم بخدمة الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم.