شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن منظفات مجهولة المصدر و«10 رسيفرات» داخل مصنعين بدون ترخيص في برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة حماده جودة مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب، حملات مفاجئة الاثنين في نطاق الادارة أسفرت عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأتي الحملات في إطار تشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والمحلات التجارية لمحاربة السلع المجهولة المصدر، وحماية للمستهلك المصرى من الغش التجاري وحماية للاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتشكيل المعادن وبداخله مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات بمنطقة البرج الجديد بدون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن منظفات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وصابون معطر وكلور، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع منتجات كهربائية (رسيفرات) مجهولة المصدر، وبدون مستندات داخل إحدى المحلات وتم التحفظ على عدد 10 ريسفر .

وحررت الحملة محضر حيازة وعرض وبيع كوتشيات مستوردة مجهولة المصدر، وبدون مستندات داخل إحدى المحلات وتم التحفظ على عدد 10 كوتشى مستورد مجهول المصدر وبدون مستندات، وتم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات، تم التحفظ على 160 ملعقه وشوكه مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات .

ضبط 2 طن منظفات داخل مصنعين دون ترخيص فى الاسكندرية

ضبط 2 طن منظفات داخل مصنعين دون ترخيص فى الاسكندرية

ضبط 2 طن منظفات داخل مصنعين دون ترخيص فى الاسكندرية

ضبط 2 طن منظفات داخل مصنعين دون ترخيص فى الاسكندرية

ضبط 2 طن منظفات داخل مصنعين دون ترخيص فى الاسكندرية