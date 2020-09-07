شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 طن سكر داخل مركز تعبئة غير مرخص وتحرير محاضر لمخالفات بمخابز ومستودعات بوتاجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة «غير مرخص» يقوم بإعادة تعبئة السكر التمويني وطرحه في الأسواق كسلعة حرة وتم التحفظ على ٦أطنان سكر تمويني، بالإضافة إلى ضبط 1000 لتر مواد بترولية بداخل إحدى محطات الوقود غير المرخصة، والتي رصدتها لجنة متابعة الخدمات بالقرى في زيارتها الميدانية الأخيرة لإحدى القرى، فيما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بمخابز بلدية،علاوة على تحرير 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.