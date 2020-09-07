شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن مطار القاهرة» يحبط محاولة تهريب 12 ألف دولار و3 آلاف يورو إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد أجنبي يقدر بقيمة 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مع راكب مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

بداية الواقعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين، وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بين طيات ملابسه الذي يرتديها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 12 ألف دولار، و3 آلاف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.