شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر قضاة مجلس الدولة المشرفين على فروع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء قضاة مجلس الدولة الذين وافق المجلس الخاص- أعلي سلطة مالية وإدارية – على تكليفهم بالإشراف على فروع المجلس بالمحافظات.

تولى المستشار احمد محمد ابو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الاسكندرية والمستشار احمد معوض عياد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحيرة،

والمستشار عبدالناصر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنيا.

كما تولى المستشار حسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا والمستشار تامر ابراهيم هجور نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، والمستشار يحيى فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ.

وتولى المستشار محمد احمد حراز نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا، على فرع مجلس الدولة بمحافظة الاسماعيلية، والمستشار احمد ابراهيم ابو العلا نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة القليوبية، المستشار احمد محمد السيد وكيل مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسيوط.

وتولى المستشار محمود احمد البشيهى مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الفيوم، والمستشار نادر عبداللطيف خليفة مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الغربية، والمستشار يوسف محمد جمال مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بورسعيد.

وتولى المستشار محمد حسين عبدالعظيم مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الشرقية، المستشار كريم نبية مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بنى سويف والمستشار محمد انور السادات مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج.

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كما تولى المستشار عبدالله محمد حسب النبى مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرف على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنوفيه، والمستشار احمد فوزى الحبشى مستشار مساعد(ب) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة دمياط والمستشار هشام ابو جبل مستشار مساعد(ب) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحر الاحمر.

وتولى المستشار عمرو ربيع نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسوان، المستشار احمد محمد حافظ نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة فرع الاقصر على ان يبدأ عملهم صباح يوم موافقة المجلس الخاص والاعلان على الحركة القضائية لقضاة واعضاء مجلس الدولة.