شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناقش معوقات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الأبنية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، الإثنين، اجتماعاً مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بحضور رؤساء مراكز ومدن «الزقازيق – أبوكبير – ههيا – كفر صقر – أبوحماد – فاقوس – مشتول السوق – ديرب نجم»، لاستعراض ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الأبنية التعليمية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ المشروعات القومية يحتاج إلى آلية عمل محددة، تقوم على التنسيق بين الجهات المشاركة ومدى التعاون والتناغم بينها، لسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تطرق الاجتماع لمناقشة القيمة المالية للمقايسات المعدة لتوصيل المرافق من صرف صحي، ومياه وكهرباء، لعدد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات التي تعيق التنفيذ.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع قوات الأمن لتمكين إدارة المساحة برفع إحداثيات قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات عليها، في قطاعي التربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والصادر لها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، للبدء فوراً في تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة لدفع عجلة التنمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما قرر محافظ الشرقية مخاطبة الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من استيفاء الاشتراطات اللازمة لعدد من الأراضي أملاك دولة، لتخصيصها وإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

أثنى محافظ الشرقية على ما لمسه خلال الاجتماع من مناقشة هادفة بين ممثلي الجهات المعنية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية، ما ينعكس مردودها على إنجاز المشروعات المتوقفة ليستفيد منها المواطن الشرقاوي.

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