شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضور بالكمامات».. توقعات خطة حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفت وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 أكتوبر، وما يتم التحدث فيه الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون حول ملامح العام الدراسي الجديد، ولكن ماذا نتوقع خلال المؤتمر الذي يعقده الوزير بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. وماذا عن كشف الإجراءات بخصوص عودة الدراسة، وتحديد المدارس التي تتمتع بوحود شبكات إنترنت قوية ومن لايملك، وطريقة وايام الحضور.

وبعد ان صرح وزير التربية والتعليم، إنه جار وضع خطة حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد وانه يستمر لمدة 33 أسبوعا،

وفي ظل انتشار جائحة كورونا، ننتظر وضع خطة لحضور الطلاب والتقليل من الكثافة في الفصول.

انتشرت بعض التوقعات لخطة بدء العام الدراسي الجديد وما ننتظره من قرارات وزير التربية والتعليم، على مواقع السوشيال ميديا وبعض المواقع الأخرى.

و من امثلة هذه التوقعات والتي تتعلق بالمدارس الحكومية التي تم اقتراح العمل فيها بنظام الفترتين «صباحية ومسائية» مع مراعاة وجود فارق وقت الذي يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة لتقليل الاختلاط، أيضا تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب، مع إلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس. (هل سيكون ذلك مرهقا على الطلاب أو المدرسين)

اما المدارس الخاصة يتم إجراء «توزيعة» لحضور الطلاب فيها، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة، بحيث لا يزيد تواجد الطلاب عن مرحلتين أو ثلاث على الأكثر في اليوم الواحد، واعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على «الأون لاين».

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