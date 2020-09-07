شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي| استقرار أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 848 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، بعد سلسلة من الانخفاض، الأسبوع الماضي.

بلغ سعر عيار 21، الأكثر رواجًا في السوق، نحو 848 جنيهًا للجرام، كما ارتفع سعر عيار 24 إلى 968 جنيهًا، وبلغ سعر عيار «18» 726 جنيهًا.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن استقرار الأسعار لن يستمر خلال الأيام القادمة، ليبدأ في الارتفاع بدايةً من الجمعة القادمة.

وأضاف «رزق» في تصريحات «المصري اليوم» أن مضاربات المستثمرين من أسباب استقرار أسعار الذهب، لمدة 3 أيام متتالية.