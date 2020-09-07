شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب «مدبولي» بإضافة التباعد الاجتماعي في المدارس لخطة الحكومة للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد ضوابط لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بما يحقق الاجراءات الاحترازية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الاثنين، أن الحكومة كان لها تجربة لاقت تقدير الجميع في إجراء أمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بضوابط وإجراءات نجحت فيها على أرض الواقع ومرت بسلام دون تداعيات صحية سلبية، رغم كل التحديات التي واجهتها.

وأشار إلى أن عودة وانطلاق العام الدراسي ضرورة لصالح المنظومة التعليمية ولمستقبل الطلاب ولكن لابد ان تتم بخطة متضمنة ضوابط وإجراءات إحترازية تمكن الطلاب من الحصول على العلم بدون أي تداعيات صحية سلبية، لافتا إلى أن ساحات التعليم دائما ما تكون إطار للتجمعات، وهو ما يتطلب التوعية بأهمية تلك الإجراءات من تباعد ونظافة شخصية وقياسات مستمرة لدراجات الحرارة لابد أن تكون من أولويات الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية.