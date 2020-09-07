شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مصر كانت صاحبة النصيب الأكبر من «شهداء عصر الرومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «تقويم الشهداء بدأ في عام ٢٨٤ ميلادية، وهي السنة التي اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية وصار زمنه أشد عصور الاضطهاد للمسيحية والمسيحيين، وكانت مصر لها النصيب الأكبر في عدد الشهداء».

وأوضح البابا تواضروس خلال كلمته في افتتاحية مجلة الكرازة، الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعنوان «الأحد قادم»، الإثنين، أن «عبارة الأحد قادم كان يسجلها الشهداء بدمائهم على جدران السجون، والتى تعني الحياة السمائية، وأن الموت هو ربح للحياة الدائمة مع المسيح»، مؤكدًا أنه «بحاجة في هذه الأيام إلى جرعات من نفسية الشهداء، حاملي الفرح والأمل والرجاء لمواجهة الهلع والقلق الذي أصاب العالم».

يذكر أن مجلة الكراز مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.