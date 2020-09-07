شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 مخالفة تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حررت مديرية التموين بالمنيا، 50 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية، منها 41 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وتصرف وتجميع)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – سلع بدون ترخيص – ذبح خارج السلخانة -منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية).