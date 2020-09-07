حملة مرافق لرفع الباعة المتعدين على شارع الشابورى بشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حى شرق شبرا الخيمه حملة مرافق استهدفت الباعه الجائلين بشارع ترعة الشابورى استجابة لشكاوى المواطنين بوجود الباعه الجائلين بمحيط مسجد الحرميين بالشارع على الفور قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى بالتنسيق مع شركة المرافق بحمله مكبرة استهدفت الباعه بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان في التصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وبتوجيهات بالاستجايه الفوريه لشكاوى المواطنين بوجود باعة جائلين بمحيط مسجد الحرمين بشارع ترعه الشابوري، تقوم بالتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال وتم إجلاء الباعه الجائلين مع تحرير محاضر للمخالفين ورفع الاشغالات الموجوده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. حملة اشغالات بشرق شبرا الخيمه حملة اشغالات بشرق شبرا الخيمه حملة اشغالات بشرق شبرا الخيمه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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