شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد «التموين»: منفذ الشراكة مع القطاع الخاص يتضمن 30 ألف منتج بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن اول منفذ تم افتتاحه اليوم بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص حيث يتبع المنفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الاسواق الاخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف المشروع إلى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

وأضاف عشماوى، ان الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً إلى اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.

وأشار عشماوى إلى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.