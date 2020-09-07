شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع رؤساء المراكز والمدن وكافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب تنفيذها بكل حزم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة وسلامة للمواطنين وتحسبًا لما تم رصده من احتمالية وقوع موجة ثانية من الفيروس، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقاً لضوابط محددة.
وشدد محافظ مطروح على التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية بالمحافظة بارتداء الكمامات الواقية ووضع لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة بذات المضمون مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق والمحال أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت بالمحافظة، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
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