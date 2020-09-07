شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة مطروح» تستمر في ندوات الأونلاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستمر فرع ثقافة مطروح في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين حيث قدمت الفنانة هند عبدالحميد بقصر ثقافة الطفل بمطروح سلسلة من الورش أوضحت خلالها طريقة الرسم باستخدام الأرقام وخصصت لكل رقم فيديو منفصل، كما استكمل الشاعر علاء أبوخلعة محاضرت نادى أدب الطفل والتى تحدث فيها عن البحور في الشعر وتناولها بشرح وافى ومفصل، بينما قدم قصر ثقافة الطفل بمطروح ورشة حكى للأطفال باستخدام العروسة الماريونت وكان موضوع الورشة عن القمر.

ومازالت فرقة مطروح للفنون الشعبية تقدم رقصاتها البدوية من التابلوهات المصممة من عادات وتقاليد القبائل البدوية على مسرح قصر ثقافة مطروح باقة من عروضها المميزة لليوم الثانى بقيادة مدرب الفرقة عوام مصطفى، وذلك ضمن برنامج صيف 2020 الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، تضمنت العروض مجموعة متنوعة من الاستعراضات والتبلوهات الفنية منها «الكف، سيوه، السامر، الجيه، الترحيب» وغيرها من الرقصات، بحضور رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وأرتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .