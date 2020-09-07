شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التى تنظمها سكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO والمنظمة الاقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال أفريقيا NEPPO التى تضم خبراء من دول الاقليم المختلفة والمختصين بمجالات الحجر الزراعى والصحة النباتية.

وقام الدكتورأحمد العطار - رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإلقاء الكلمة الافتتاحية لورشة العمل الاقليمية بالنيابة عن معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية السيد القصير .

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ويشارك الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على مدار أربعة أيام فى ورشة العمل والتى سيتم من خلالها مراجعة المعايير الدولية للصحة النباتية والتى لها الدور الرئيسى فى الوقاية من الآفات خلال حركة التجارة الدولية ، وتشارك مصر من خلال الادارة المركزية للحجر الزراعى بفاعلية بورشة العمل وذلك للحفاظ على القطر المصرى من دخول اية افات جديدة مع تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

وقام ممثلو الدول المختلفة ومنظمة الزراعة والأغذية بشكر جمهورية مصر العربية على استضافة ورشة العمل مع التأكيد على دور الحجر الزراعى ومصر الريادى والهام فى كل المحافل المحلية والدولية، كما تم اختيار الدكتور أحمد العطار – رئيساً للجلسات الخاصة بورشة العمل.

جدير بالذكر أن الحجر الزراعى المصرى هو يمثل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات بجمهورية مصر العربية فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمنظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحددة.