أخبار مصر

مصر تستضيف ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التى تنظمها سكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO والمنظمة الاقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال أفريقيا NEPPO التى تضم خبراء من دول الاقليم المختلفة والمختصين بمجالات الحجر الزراعى والصحة النباتية.

وقام الدكتورأحمد العطار - رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة   الزراعة واستصلاح الأراضى بإلقاء الكلمة الافتتاحية لورشة العمل الاقليمية بالنيابة عن معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية السيد القصير .

Advertisements

ويشارك الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة   الزراعة   واستصلاح الاراضى  على مدار أربعة أيام فى ورشة العمل والتى سيتم من خلالها مراجعة المعايير الدولية للصحة النباتية والتى لها الدور الرئيسى فى الوقاية من الآفات خلال حركة التجارة الدولية ، وتشارك مصر من خلال الادارة المركزية للحجر الزراعى بفاعلية بورشة العمل وذلك للحفاظ على القطر المصرى من دخول اية افات جديدة مع تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

وقام ممثلو الدول المختلفة ومنظمة الزراعة والأغذية بشكر جمهورية مصر العربية على استضافة ورشة العمل مع التأكيد على دور الحجر الزراعى ومصر الريادى والهام فى كل المحافل المحلية والدولية، كما تم اختيار الدكتور أحمد العطار – رئيساً للجلسات الخاصة بورشة العمل.

جدير بالذكر أن الحجر الزراعى المصرى هو يمثل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات بجمهورية مصر العربية فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمنظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا