شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عظة البابا تواضروس من الكاتدرائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء التاسع من سبتمبر الجارى.

وقالت الكنيسة القبطية، فى بيان، يلقى قداسة البابا عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

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وفى 17 مارس الماضى، قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوى بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية، يأتي قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وبسبب القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لم يتم استئناف عظة الأربعاء فى إبريل، ليعلن مؤخرا البابا استئنافها الأربعاء المقبل.