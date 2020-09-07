شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات «أون لاين» بين جامعتى مصر للعلوم والتكنولوجيا و"بليموث" البريطانية لتفعيل التعاون خلال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استكمال التعاون فى مجال التعليم المصرى البريطاني، عقدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اجتماعًا عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) مع جامعة بليموث البريطانية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات تتم "أون لاين" تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل الاتفاق على خطوات بدء العمل بالبرنامج التعليمى لحصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين والترتيب لحضور محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد بين الجامعتين.

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث.

وصرح الدكتور محمد العزازى أن الاجتماع تم عقده عبر الـ«أون لاين» على شبكة الانترنت وتضمن مناقشة مجموعة من الموضوعات فى مقدمتها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة فى جامعة مصر وجامعة بليموث كما تم تحديد نوعية المواد التى يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا لاستكمال المحتوى العلمى المقرر دراسته للطلاب.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتى بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسى المشترك بينهم.

وأكدت الكاشف على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسى المشترك مع انطلاق عام 2020-2021 الجديد.

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يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استضافت مطلع شهر مارس الماضى، وفدا من جامعة بليموث البريطانية، والمكون من البروفيسور ألستر موراى عميد كلية الهندسة، والبروفيسور نيكولا جان مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة بليموث، للاتفاق على انطلاق البرامج التعليمية بين الجامعتين.



الدكتور محمد العزازى



خالد الطوخى