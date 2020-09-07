شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة عملت إيه بملف الصحة خلال 6سنوات؟ تغطية خاصة من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، استعرض خلالها ما شهدته المنظمة الصحية من تطور على مدار 6 سنوات ماضية، وهى السنوات التي شهدت طفرة في الاهتمام بالمنظومة الصحية، والخدمة المقدمة للمواطن المصرى.

واستعرضت الزميلة نسرين فؤاد خلال التغطية ما حظى به القطاع الصحى من اهتمام من جانب الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع تخصيص 73 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة لسنة 23019-2020 لقطاع الصحة، منها 23 مليارا و92 مليون جنيه للتأمين الصحى الشامل فقط.



نسرين فؤاد

كما عملت الدولة في اتجاهين لتغيير الواقع الصحى للمصريين، الأول هو إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور، وهو ما تحقق من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الاتجاه الثانى فتمثل فى إطلاق عدد من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.

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واستعرضت التغطية الخاصة بدء التأمين الصحى الشامب، وتعتبر محافظة بورسعيد نقطة الانطلاق له، والذى استفاد منه حوالى مليون مواطن، ومنه بدأت التجربة تعمم في مختلف المحافظات، وجاءت في مقدمتها الأقصر وأسوان، كما أنه في نفس الوقت وجه الرئيس السيسى برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.



نسرين فؤاد

و برغم أزمة كورونا والظروف الاستثنائية التى بيمر بيها العالم أجمع، إلا إن القطاع الصحى كان حريص على تقديم خدمة على مستوى عالى للمصريين على مختلف الأصعدة، وهو ما تحقق من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى، مثل مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، وبالفعل نجحت وحصلت الدولة بسببها على شهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى، لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويُقدر عدد من تلقوا العلاج، حوالى 8 مليون مواطن.

بالإضافة إلى أن الدولة كانت حريصة على إنهاء أزمة قوائم الانتظار التى عانى منها المصريين لسنوات طويلة، فمن خلال مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، تم إجراء 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة، تحملت فيها الدولة كامل التكاليف داخل مستشفيات وزارة الصحة.

كما كانت المرأة المصرية وصحتها كانت على رأس أولويات الدولة منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية، فكانت مبادرة صحة المرأة التى استهدفت الكشف المبكر عن أورام وشملت تشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، كمان استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء.



نسرين فؤاد

الحقيقة إن المختلف في الاهتمام بالقطاع الصحى خلال السنوات الأخيرة تلخص في الاهتمام البالغ بكل فئات المجتمع، فكان للأطفال نصيب أيضًا في المبادرات، وهو ما تحقق من خلال مبادرات الإصلاح الصحى للأطفال حديثى الميلاد، والتى من خلالها تم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد التى يتجاوز عددهم 2 ونصف مليون طفل سنويا، هذا بجانب تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج إلى زرع قوقعة أو تركيب السماعات.