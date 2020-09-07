شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"cnn" يكشف منافسة مصر للإمارات وعمان عربيا فى مجال السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت cnn تقريرا حديثا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) والذى يتناول مؤشر السياحة العلاجية، ويعد أداة قيمة للعديد من المستشفيات والوجهات التي تعتمد على السياحة الصحية والطبية.



وكشف التقرير منافسة مصر للإمارات وعمان على المراكز الأولى عربيا فى قطاع السياحة العلاجية، حيث احتلت مصر المركز الرابع عربيا والـ26 عالميا، وعمان الثالث عربيا والـ13 عالميا، وأبو ظبى المركز الثانى عربيا والـ 9 عالميا، ودبى المركز الأول عربيا والـ6 عالميا.

ويعتمد المؤشر على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بيئة الوجهة، وتجربة المريض، والمستويات الحالية للسياحة العلاجية وجاذبية السياحة التقليدية. ويشمل المؤشر 46 دولة منها 12 دولة عربية.

واشار التقرير إلى تأثر القطاع الصحي بشكل كبير هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث ألغيت خلال الجائحة العمليات الجراحية الاختيارية، وكرست الأدوات والإمدادات الطبية في سبيل مكافحة الفيروس الذي تسبب بعبء غير مسبوق على الخدمات الصحية حول العالم.

كما أثرت الجائحة أيضاً بشكل كبير على قطاع السفر، الذي شهد ركوداً حاداً مع تعليق السفر العالمي، وانخفاض الطلب عليه خشية من تفشي الفيروس، ليصبح أحد أكثر القطاعات تأثراً بالوباء.

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وفي أعقاب ظروف جائحة كورونا، التزم سكّان العالم أساليب أكثر أماناً للترفيه عن أنفسهم مقابل السفر، أو أخرى أكثر أماناً للحصول على الخدمات الصحية في مقر تواجدهم، مقابل السياحة الطبية التي شهدت إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة قبل تفشي الجائحة.

لافتا إلى انه لا تزال تعتمد بعض الوجهات حول العالم على السياحة العلاجية، حيث تتميز بعضها في هذا القطاع، ليقصدها الناس من دول العالم بحثاً عن سلامة أجسادهم.

ومن بين الدول العربية التى ذكرها التقرير، الاردن والتى احتلت المركز الثامن عربيا و36 عالميا، والسعودية جاءت فى المركز السابع وال35 عالميا، والبحرين السادس عربيا وال32 عالميا، والمغرب الخامس عربيا وال31 عالميا.