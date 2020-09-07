شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 309 حالة كورونا من «حميات قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه تم تعافى وخروج 309 حالة مصابة بفيروس كورونا، من مستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف تواضروس، أن اللجنة المختصة قامت بالمرور على مستشفيات العزل، لمتابعة سير العمل، ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات والملابس الوقاية.