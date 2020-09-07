شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستور»: 67% من الأعضاء وافقوا على خوض انتخابات النواب.. ونسعى لتكوين تحالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وليد العماري المتحدث الاعلامي باسم حزب الدستور بأن اجراءات الاستفتاء الداخلي لاعضاء الحزب انتهت ،أمس، بموافقة ٦٧٪؜ من المصوتين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وأضاف في بيان له ان الحزب مستمر في مشاوراته ومناقاشته مع القوي السياسية المدنية حول تكوين تحالفات انتخابية من خلال القوائم والمقاعد الفردية

كما قال ايضا ان اللجان الفنية المختلفة تعمل حاليا على اعداد مقترحات بتعديل بعض القوانين والتشريعات والتي من شأنها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه، مشيرا إلى أن مشاركة الحزب بهذه الانتخابات جاء في سياق سعي الحزب لتقديم نموذج جديد للمشاركة في الحياة السياسية بتقديم افكار وسياسات بديلة تهدف إلى صالح الوطن لا إلى مصالح أو مكاسب ساسية وحزبية ضيقة.