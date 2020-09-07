شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء حتى ٤٠ ٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرارا بتخفيض مقابل التصالح على مخالفات البناء، فـى المحافظة، بنسبة تتراوح ما بين ٣٠٪ إلى ٤٠٪ حسب المنطقة الجغرافية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح.

وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين راغبى التصالح، سرعة تقديم طلبات التصالح، طبقا لقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ قبل نهاية المدة القانونية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠.