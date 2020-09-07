شكرا لقرائتكم خبر عن «البطوطي» يتوقع: القطاع السياحي يعانى حتي فبراير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن القطاع السياحي سوف يظل يعاني من تراجع النشاط حتي شهر فبراير 2021، ثم يبدأ التعافي بالتدريج ليعود لمعدلات الطلب الطبيعية مع أكتوبر 2021، مضيفا أن الوضع الراهن لصناعة السياحة صعب وفي أدني مستوياته عالميا بسبب أن بعض السائحين الذين توجه في رحلات إلى أسبانيا وتركيا، وعند عودتهم إلى بلادهم وفحصهم ظهرت بينهم حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

و أضاف «البطوطي» أن ذلك ترتب عليه حالة رعب كان من بين نتائجها إغلاق أسبانيا، وبعض مناطق فرنسا، وعدة وجهات داخل أوروبا موضحا أن ذلك الوضع مستمر حتي إيجاد لقاح، متابعا أنه لا يوجد حل هنا سوي التركيز على السياحة الداخلية والسياحة البينية.

كما أكد مستشار منظمة السياحة العالمية، أن أي جهود تسويقية خارجيا لن تجدي في الوقت الراهن في ظل حالة الخوف، وعدم اليقين ،الحالي مؤكدا أن السيناريو البديل حاليا هو العمل على تنشيط السياحة الداخلية، وكذلك تنشيط ملف السياحة البينية العربية، عبر التواصل والتنسيق بين الدول .

ودعا إلى ضرورة اللجوء إلى آليات لتحقيق هذا الهدف من خلال توحيد الإجراءات وتسهيلها، وتشكيل البرامج السياحية معا والتأثير في المجتمعات وتنمية الرغبة لديهم في الزيارات والسياحية المتبادلة.