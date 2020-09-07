شكرا لقرائتكم خبر عن عاطلان يقتلان سيدة عجوز ويلقيان بها في ترعة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مباحث الدقهلية، اليوم، لغز العثور على جثة سيدة مسنة بترعة السلام دائرة مركز المطرية بعد اسبوع من العثور عليها حيث تبين أن عاطلان قتلاها وسرقوا منها مبلغ 80 جنيه .

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن يوم 31 أغسطس الماضى بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بعثور عدد من أهالي قرية العصافرة دائرة المركز على جثة مجهولة لسيدة داخل مياه ترعة السلام.

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية والإنقاذ النهرى إلى مكان العثور على الجثة،وتم استخراجها وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة عمرها 80 سنة ترتدي ملابسها بالكامل ولا يوجد معها أي إثبات شخصية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية وراء وفاتها لوجود آثار مخدر بالمعدة .

وبالتعرف على الجثة وسؤال نجل شقيقتها بأنها تعانى من مرض الشيخوخة والزهايمر ورجح اختلال توازنها وسقوطها بمياه الترعة

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفي كمال مدير المباحث، لكشف غموض الحادث.

وتوصلت التحريات أن المجني عليها استقلت توك تو ك لتوصيلها إلى المقابر، واستغل عاطلين وجودها بمفردها لسرقتها، فاشتروا أقراص مخدرة من صيدلية ووضعوها لها في العصير وعرضوا عليه شربه بسبب الحر وبعد تخديرها ألقوا بالجثة حية في الترعة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبط العاطلين وهما أعمارهم «24 سنة و18 سنة» وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتفاصيل الواقعة، وأنهما سرقا ما كان بحوزتها رتبين أنه مبلغ 80 جنية فقط .

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تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.