شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الرواندي والسفير المصري يستقبلا شحنة المساعدات الطبية المصرية لرواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اليوم السفير أحمد الأنصاري سفير جمهورية مصر العربية برواندا، بمشاركة ملحق الدفاع، وكل من وزير الصحة الرواندي والسيدة مدير ادارة افريقيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الرواندية، المساهمة المصرية (١.٥ البالغ زنتها طن ونصف الطن متضمنة مواد طبية ووقائية مقدمة من الحكومة المصرية إلى الشعب الرواندي الشقيق وذلك في إطار المساهمة المصرية العينية في دعم الصندوق الافريقي للاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الافريقي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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