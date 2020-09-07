شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 35 مكرر (ب)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2020، بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب اعتبارًا من الأربعاء 7 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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