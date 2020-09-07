شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء جامعة أهلية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الطارئة، الخميس الماضي، على إنشاء جامعة أهلية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بناءاً على طلب الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالمناطق العمرانية الجديدة وتابعة للجامعات الحكومية.

هنأ رئيس جامعة الزقازيق، أبناء محافظة الشرقية، وجميع العاملين والطلاب بجامعة الزقازيق، على هذا الإنجاز العظيم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الصرح التعليمي الجديد، والذي يمثل إضافة حقيقية وجادة نحو تطوير المنظومة التعليمة بالجامعة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتقدم في سبيل الارتقاء بجامعتنا العريقة.

وأكد «شعلان»، أن إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي، وإنشاء كليات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بالالتحاق بالتعليم الجامعي، وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم، بالإضافة إلى السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة، بالتعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية لتواكب متطلبات التنمية، وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل.