شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق 3 قوافل ضمن مبادرة «حياة كريمة» في شمال وجنوب سيناء وأسيوط غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في إطار ١٠٠ مليون صحة، وذلك في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسيوط للكشف الطبي والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إليها هذه المحافظات وذلك اعتبارا من الثلاثاء.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن العيادات المتنقلة مستمرة في تقديم خدماتها على مستوي الجمهورية يوميًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.
وأضافت الوزارة إلى أنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق «صحة مصر» للهواتف الذكية.
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