شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلي إلى 21% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلبة، ان حجم التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف ان تكون 21% خلال الفتره المقبلة حيق يتم حاليا انشاء مناطق لوجستية وتجارية في المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وان تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% مم سعر المنتج النهائي وان وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم في ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور

وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية.