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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يوافق على فتح دائرة جديدة لـ«القضاء الإداري» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، على فتح دائرة لجديدة لمحكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر، ومقرها مدينة الغردقة، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تختص بالمنازعات الإدارية الخاصة بالضرائب، والتعويضات، والأفراد، والعقود الإدارية، وإشكالات التنفيذ والطعن، وطلبات التعويض.
ونقل القضايا المعروضة بمحكمة قنا إلى هذه الدائرة، والمنظورة حتي أخر موعد لها بنهاية شهر سبتمبر، ما لم تكن محجوزة للحكم.
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