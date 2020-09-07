شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يتضامن مع الشعب السوداني في كارثة الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن حزب العدل كامل التضامن مع الشعب السوداني الشقيق، في محنته، متمنيا له السلامة وأن يحفظه ويحفظ ممتلكاته، وأن تمر هذه الأزمة عليهم بسلام.
وأكد بيان للحزب أنه يتابع بقلق بالغ، الآثار الكارثية للفيضانات غير المسبوقة التي أغرقت أراض شاسعة، وتهدد حياة أهالينا في دولة السودان الحبيبة، وان الحزب كجزء من المجتمع المصري، ويدعو عموم المصريين للتبرع الفوري بكل ما قد يلزم من مال وعتاد لتخفيف آثار الكارثة وإيواء المضارين.
واقترح التعاون مع مؤسسة #مرسال والتي بادرت بإرسال قوافل إغاثة سريعة لنجدة أهلنا في المدن السودانية المضارة، واختتم البيان بحفظ الله السوادان وأهلها، حفظ الله مصر وأهلها
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الوضع في مصر
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اصابات
99,863
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تعافي
78,108
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وفيات
5,530
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