شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 15 مليون جنيه.. «الصحة» تدعم «البحر الأحمر» بأجهزة pcr للكشف عن القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة البحر الأحمر، إن مديرية الصحة، حصلت على دعم من وزارة الصحة بعدد 3 أجهزة pcr جديدة، لتسهيل عملية سحب العينات، وسرعة إنجاز النتائج للمصريين والسائحين القادمين للمطارات بالبحر الأحمر، عقب قرار رئيس الحكومة، بإجراء التحليل والكشف عن فيروس كورونا للسائحين، فور وصولهم المطارات المصرية.
وأضاف: «مرعي، في بيان، الإثنين، أن أجهزة الـ pcr الثلاثة، بتكلفة 15 مليون جنيه، إلى جانب جهازين آخرين، بمعمل الغردقة المشترك، ليكون عدد الأجهزة بالمعمل خمسة أجهزة، بواقع 1500 تحليل يوميًا، لتسهيل إجراءات الفحص لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تفحص القادمين، فور وصولهم المطار، وإرسال العينات للمعمل المشترك، وفحص فوري لها وإخطارهم بالنتائج فور انتهائها.
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