شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: الاكتشافات الأثرية مواد جاذبة للسائح وتحقق تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت د. غادة شلبي نائب وزير السياحة، أنه منذ دمج ملفي السياحة والآثار، في حقيبة وزارية واحدة، والوزارة تعمل على استغلال كافة الاكتشافات الأثرية في الترويج للسياحة المصرية، مشير إلى أن الاكتشاف الأخير للبعثة الأثرية المصرية بسقارة سيتم إنتاج مواد ترويجيه ودعائية، وتنظيم مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن الاكتشاف ومن ثم الترويج للمفصد المصري.

و أضافت لـ«المصري اليوم» أن المنتج الثقافي ( الآثار) من أهم ما يميز السياحة المصرية في جذب السائح المرتقب، مؤكد أنها من أبرز المواد الترويجية جذبا للسائح على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت نتائج الحملات الخاصة بها دائما إيجابية، وتكشف عن تفاعل مع المواد المنشورة .

و تابعت نائب الوزير، أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي تحمي المواطن والسائح من خطر انتشار الفيروس، وذلك بشهادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والذي وجه الدعوة لشعوب العالم لزيارة مصر، مشيدا بالإجراءات المصرية في مواجهة الجائحة .

وعلقت «شلبي» على تطبيق قرار الـ«بي سي أر» أن الهدف منه حماية السائح والمواطن والحفاظ على الجميع في مواجهة الجائحة، كما أنه يعد رسائل طمئنه للزائر للمقصد المصري.

وفي سياق متصل كشفت نائب وزير السياحة والآثار، عن أن الوزارة لديها خطط لتنشيط السياحة الداخلية على مدار العام وليس خلال موسم واحد فقط، وعلقت على توقعاتها بشأن معدلات الحركة الوافد خلال موسم الشتاء واستئناف الحركة للسياحة الثقافية، أن الأمر مرتبط بعدة عوامل من بينها الحالة الاقتصادية في الدول المصدر للحركة، وقدرات المواطن على السفر في برامج سياحية، كذلك طبيعة الحركة في ظل انتشار الجائحة، وهل هناك موجه ثانية أم لا، بينما على مستوي استعداد المقصد السياحي وما يتعلق بالاستعداد فلدينا ضوابط يتم تنفيذها بالمناطق السياحية والمقاصد الأثرية.

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