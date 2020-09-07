شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تعلن وفاة الشهيد 27 بفيروس كورونا والثاني خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة الدكتور محمد عبدالغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفي نبروه السابق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

وقال الدكتور أسامة الشحات ،نقيب أطباء الدقهلية، «أن الدكتور محمد عبدالغني توفي في عزل مستشفي نبروه المركزي، والذي كان مديرا لها على مدار 16 عاما وهو ثاني شهيد للأطباء خلال 24 ساعة، بعد وفاة الدكتور طارق عبدالعزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، بالعزل المنزلي.

وأضاف «أنه تم ضم اسم الطبيب إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسماء شهداء الأطباء في معركة الكورونا فهو الشهيد رقم 27 بها.