شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالقاهرة غداً والرطوبة 85 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً، وأمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الغربية، نشطة على شمال الصعيد، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 27 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 26»، قنا «44- 29»، الأقصر «45– 30»، أسوان «45 – 31» .