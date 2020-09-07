شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمة المواطنين بالشرقية» تستجيب لـ 6700 شكوى خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم منصور، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، إن المكتب استقبل 8020 شكوي، خلال الفترة من يناير 2019 وحتى 31 أغسطس 2020، تم الرد على 6700 شكوى منها بنسبة 84٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجار فحص باقي الشكاوى للرد عليها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم، وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة تنوعت بين بناء دون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مكتب خدمة المواطنين في الاستجابة والرد على الشكاوي، مؤكدا على أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات، لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، موضحاً اهتمام القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشكاوي المواطنين، والعمل على حلها وسرعة الاستجابة لها، ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، حيث أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يُعد واجهه حضارية للمحافظة، ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود، هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبيه احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

شدد محافظ الشرقية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجاه المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

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