شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يكشف عن الفترة المسموحة بالتواجد فى المحطات دون غرامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بشركة المترو أن أكثر فترة للراكب مسموح له بالتواجد داخل محطات المترو دون تغريمه تصل إلى ساعتين، وهى أقل من أي وقت يمكن أن تستغرقه رحلة الركاب بأى من الخطوط الثلاثة.

وأضافت المصادر أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة مبرمجة بقبول التذاكر فى الخروج لفترات توازى الوقت المتوقع أن تستغرقه رحلة الراكب، عقب ذلك لا تقبل البوابات خلال الخروج التذاكر ويعد الراكب مخالفا.

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وأكدت المصادر أنه فى هذه الحالة يتم تغريم الراكب غرامة قدرها 50 جنيه تحصل من كل شخص مثل الغرامة التى تحصل من كل راكب يقوم بركوب خطوطه الثلاثة بدون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

كانت شركة المترو قالت إن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق، ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه والحفاظ على أموال وإيرادات المرفق.