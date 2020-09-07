شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لأسر الشهداء يسلم 5 وحدات سكنية لمصابين بعجز كلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الإثنين، عقد وحدة سكنية للمصاب حسين أحمد محمد بسيس (عجز كلي- فقد بصر) بمدينة بدر.



كما تم تسليم عدد (4) وحدات سكنية مساحة 90 متر بمحافظة بورسعيد للمصابين (حسن مصطفى محمد عبدالفتاح،أحمد محمد أحمد العربي، أحمد حسن محمد حجازي عبدالرحمن هشام السيد مشعل).

يأتي ذلك فى إطار تقديم الرعاية والإهتمام لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس، على أن يتم تسليم عدد آخر من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها.

كان اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، استقبل فى وقت سابق الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، لمناقشة عمل المنظومة بالمجلس ومدى الاستجابة لحسم الشكاوى الخاصة بأسر الشهداء والمصابين.

وخلال اللقاء أعرب أمين عام المجلس عن تطلعه لمزيد من التعاون بين المجلس والمنظومة بما يخدم أسر الشهداء والمصابين، مشدداً على أن المجلس القومى يولى أهمية كبيرة للرد على الشكاوى الواردة فى أسرع وقت والعمل على حل مشكلات المستفيدين .

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من جانبه أشاد مدير المنظومة بمستوى التطوير الإدارى والخدمى الجارى بالمجلس، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة .















