شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات، بضرورة العمل على سرعة وتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، للتسهيل على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات التصالح قبل انهاء المدى الزمنى المحدد فى القانون بآخر سبتمبر.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين فى التصالح كما يلى:

1. تذليل أى عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء.

2. عمل تقرير أسبوعى تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح.

3. فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

4. إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح.

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5. استمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع

6. تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.

7. توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات .

8. مرور دورى للمحافظين على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالى 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالى المتحصلات المالية حوالى 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس الماضى، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأنه لن يكون هناك مد للتصالح، وأن المدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

وقال شعراوى، إن الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات ، حيث سيتم رصد أى مخالفات أولاً بأول والتعامل الفورى معاها ، مشددًا على أن الدولة جادة بكافة أجهزتها المعنية لمواجهة اى تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأى بناء أو تغير على الاراضى مرة أخرى.